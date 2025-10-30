إعلان

7 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور سمير فرج بالأقصر

كتب : محمد محروس

11:40 م 30/10/2025

الأقصر - محمد محروس:

أصيب 7 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور سمير فرج شمالي مدينة الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا بالحادث، حيث تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق أثناء سيره في الاتجاه المؤدي إلى شرق المدينة، مما أدى إلى انقلاب المركبة.

انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي الدولي لتلقي العلاج.

المصابون هم: "أحمد سعيد حسين"، "علي الطيب حسين"، "حمادة أحمد محمد"، "عز صلاح حسين"، "محمد علم الدين عبد الراضي"، "منتصر نور الدين عبد الراضي"، و"عبد الراضي علم الدين".

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

