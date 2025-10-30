إعلان

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:04 م 30/10/2025

حوم فاسدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملة مكبرة على المحال والأسواق لضبط الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كجم من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، حيث تبين وجود علامات فساد وتغير في اللون والرائحة.


فيما جرى ضبط محل جزارة بدون ترخيص، ومحل لحوم مجمدة بحوزته 113 كجم من اللحوم المجمدة و مصنعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات.


وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين محضر إعدام منتجات ألبان بكمية 9.6 كجم ، و102 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم غير صالح للاستخدام.


وأكدت مديرية التموين أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة، مشددة على استمرار الحملات اليومية المكثفة بجميع أحياء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب في السلع حفاظًا على حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التموين التجارة الداخلية الإدارة العامة الأسواق حوم فاسدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن