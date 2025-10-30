قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملة مكبرة على المحال والأسواق لضبط الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كجم من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، حيث تبين وجود علامات فساد وتغير في اللون والرائحة.



فيما جرى ضبط محل جزارة بدون ترخيص، ومحل لحوم مجمدة بحوزته 113 كجم من اللحوم المجمدة و مصنعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات.



وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين محضر إعدام منتجات ألبان بكمية 9.6 كجم ، و102 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم غير صالح للاستخدام.



وأكدت مديرية التموين أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة، مشددة على استمرار الحملات اليومية المكثفة بجميع أحياء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب في السلع حفاظًا على حقوق المواطنين.