حركة تنقلات جديدة لرؤساء مدن بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حركة تنقلات وتكليفات جديدة وإنهاء تكليفات بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك في إطار الدفع بقيادات محلية قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل التنفيذي.

شملت الحركة: نقل علي يوسف علي للعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ونقل محمد بكري إبراهيم يس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

كما شملت الحركة نقل: مدحت صلاح محمد معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ونقل أحمد علاء الدين فؤاد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إلى جانب تكليف أحمد توفيق سلامة عبدالوهاب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حاليًا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

وتضمّن القرار إنهاء تكليف كل من: حمادة راضي فهمي محمود من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وعلي حماد عبد المنعم خليفة من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ونقلهما للعمل بديوان عام المحافظة لحين صدور تعليمات أخرى.