مصرع شاب بطلق ناري في دشنا





لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بطلق ناري في قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شاب بطلق ناري على يد آخرين بقرية فاو قبلي بمركز دشنا.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين مصرع الشاب محمد. م. إ، يبلغ من العمر 20 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.