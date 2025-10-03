مدير قناطر الدلتا: ارتفاع منسوب شلالات القناطر طبيعي مع دخول الشتاء

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد المهندس خالد أحمد، مدير عام قناطر الدلتا، أن الارتفاع الحالي في منسوب شلالات القناطر الخيرية عن المعدلات المعتادة يُعد ظاهرة طبيعية ومتكررة مع بداية فصل الشتاء كل عام.

وأوضح مدير عام قناطر الدلتا أن المنسوب يرتفع خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بفصل الصيف، نتيجة ضخ كميات أكبر من المياه لتغذية أراضي الدلتا وضمان توزيعها بالشكل الأمثل لخدمة الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأضاف مدير قناطر الدلتا أن زيادة المنسوب لا تمثل أي خطورة على أراضي طرح النهر، لكونها تقع بالكامل داخل مجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تصدر تحذيرات دورية للمواطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مع ارتفاع كميات المياه، وهو أمر اعتيادي يتكرر سنويًا مع تغير الفصول.