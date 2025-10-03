السيطرة على حريق بمخبز بحي السلام في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز أسفل عقار مكون من ثلاثة طوابق بحي السلام، نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعي.

وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمباني المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث تحسبًا لوقوع إصابات، قبل أن يتم تأمين المكان بالكامل ومغادرة القوات بعد الاطمئنان على سلامة السكان.