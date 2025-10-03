بسبب خلاف مالي.. شاب يقتل صديقه أمام المارة في ميت كنانة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مروعة، بعدما انتهى خلاف مالي بين شابين بمصرع أحدهما في مشهد مأساوي أمام المارة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى شجار بالأيدي، قبل أن يستل المتهم سلاحًا أبيض كان يخفيه بين ملابسه، ويوجه طعنات قاتلة للضحية أمام أعين الشهود، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة للمباحث بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالواقعة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لضبط المتهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، بجانب استجواب المتهم للكشف عن دوافع ارتكاب الجريمة كاملة.