إعلان

بسبب خلاف مالي.. شاب يقتل صديقه أمام المارة في ميت كنانة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:11 ص 03/10/2025

الضحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مروعة، بعدما انتهى خلاف مالي بين شابين بمصرع أحدهما في مشهد مأساوي أمام المارة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى شجار بالأيدي، قبل أن يستل المتهم سلاحًا أبيض كان يخفيه بين ملابسه، ويوجه طعنات قاتلة للضحية أمام أعين الشهود، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة للمباحث بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالواقعة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لضبط المتهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، بجانب استجواب المتهم للكشف عن دوافع ارتكاب الجريمة كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يقتل صديقه جريمة قتل بسبب خلاف مالي ميت كنانة بالقليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء