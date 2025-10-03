5 سيارات إسعاف.. ننشر أسماء ضحايا عقار غيط العنب بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا انهيار أسقف عقار مكون من طابقين، في منطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية، مساء الخميس، والذي أدى إلى مصرع طفلة وإصابة سيدتين أخريين بجروح بجروح وكسور بالغة.

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة "جنى رضا، 15 سنة"، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

كما أصيبت كل من: "هبة الشعشاعي عبد الرحمن، 37 عاما"، بنزيف بالبطن وكسور متعددة بقاع الجمجمة، "السيدة محمد علي، 67 عامًا"، بكسور متعددة بعموم الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بانهيار عقار بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب نطاق حي غرب، انتقلت على إثره قوات الحماية المدنية وقوة من قسم شرطة كرموز إلى موقع الحادث، رفقة 5 سيارات إسعاف وأجهزة حي غرب ومديرية التضامن الاجتماعي.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار بناء قديم ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي، وسقوط الأسقف الداخلية بالكامل بالطابق الأول على الطابق الأرضي، ما أسفر عن حالة الوفاة والاصابات المشار إليها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة فيما جرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تم تحرير محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

حصد روح طفلة وأصاب سيدتين.. الصور الأولى لانهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية