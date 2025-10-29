إعلان

مصرع 4 أشخاص صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:13 م 29/10/2025

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، أثناء عملهم داخل مزرعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة بمنطقة جبل قرية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع 4 عمال داخل المزرعة نتيجة تعرضهم لصعق كهربائي أثناء أعمال الصيانة.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الضحايا لقوا مصرعهم في الحال متأثرين بشدة التيار الكهربائي.

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوقف المركزي، بينما باشرت الجهات المختصة المعاينة والفحص للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

