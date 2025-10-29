القبض على شاب دهس 13 شخصًا بسيارته خلال حفل زفاف بـ المنيا

المنيا- جمال محمد:



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، القبض على شاب، تسبب في إصابة 13 شخصاً بعد أن صدمهم بسيارته خلال مشاجرة نشبت في حفل زفاف.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتين خلال حفل زفاف بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة، مما أسفر عن وقوع إصابات.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع المشاجرة، وتم السيطرة عليها، وتبين نشوبها بين عائلتين بسبب تراشق الألفاظ بين البعض، وبعدما بدأ التشابك بالأيدي قام أحد أطراف المشاجرة بإحضار سيارته واصطدم بها في بعض أطراف الطرف الآخر، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.



جرى ضبط المتهم، وعدد من طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.