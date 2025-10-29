حركة المحليات الجديدة.. تعرف على رؤساء المدن والمراكز الجدد بالقليوبية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل الحركة السنوية للمحليات التي شملت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز في عدد من المحافظات، ومن بينها محافظة القليوبية.

وتأتي هذه الحركة في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة العمل التنفيذي ودعم خطط التطوير بالمحافظة، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الإداري داخل الوحدات المحلية.

وشملت الحركة تعيين أحمد محمود أبوبكر رئيسًا لمركز ومدينة الخانكة ومحمد السيد ليلة رئيسًا لمركز ومدينة شبين القناطر، وسلوى أبو العينين حسن رئيسًا لحي غرب شبرا الخيمة، ومحمد أحمد البسيوني رئيسًا لمدينة قها، ومحمود ضياء الدين عيسى رئيسًا لمدينة شبرا الخيمة، وائل جمعة السنوسي رئيسًا لمركز ومدينة طوخ، ومحمد السيد أحمد غنيم رئيسًا لمدينة الخصوص، وعبد العظيم محمد عبد العظيم رئيسًا لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وأحمد شوقي شادي رئيسًا لمركز ومدينة كفر شكر، وتامر محمد عبد العظيم رئيسًا لحي شرق شبرا الخيمة.

وأكدت الوزارة، أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على اختيار قيادات قادرة على دفع عجلة التنمية وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين، بما يضمن استقرار الأداء الإداري وتطوير العمل داخل جميع الوحدات المحلية بالمحافظة.