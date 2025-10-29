من المديرية إلى الديوان.. السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة الإسكندرية

بالصور.. "العمل" تحتفل بتخريج أول دفعة من السيدات المعيلات في المنوفية

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي تضمنت تعيين ونقل 164 قيادة محلية.

وشملت الحركة تعيين اللواء أحمد محمود حبيب، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح عبد ربه، سكرتيرًا عامًا مساعدًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الدفع بالقيادات المتميزة واستبعاد المقصرين.

ويستعرض "مصراوي" السيرة الذاتية للواء أحمد محمود حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد:

- ولد أحمد حبيب في 13 أكتوبر 1969.

- حصل على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، كلية الشرطة، عام 1991.

- بدأ مسيرته كضابط شرطة في عدة أقسام منها البحث الجنائي ونادي ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية عام 1991.

- انتقل إلى مديرية أمن المنيا عام 1997، حيث تولى مهام في البحث الجنائي ونادي الضباط.

-عاد إلى الإسكندرية عام 1999، حيث شغل عدة مناصب مثل "ضابط بالحرس الجامعي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مدير إدارة الرخص، مساعد مدير أمن الإسكندرية لفرقة العامرية".

- في عام 2021، تمت ترقيته إلى رتبة لواء وأحيل إلى التقاعد.

- شارك في العديد من الدورات التدريبية التي أهلته لقيادة المناصب التنفيذية من بينها "دورة إعداد ضباط البحث الجنائي عام 1993- دورة إعداد قيادات المحليات بدرجة وكيل وزارة عام 2022 بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة- برامج متقدمة بالأكاديمية الوطنية للتدريب".

- جرى الاستعانة به للعمل التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، حيث شغل عدة مناصب بارزة، منها "مشرف عام على الإدارة العامة للمشروعات والورش، مشرف عام على الإدارة العامة للمتابعة، مشرف عام على الاتصال السياسي بمكتب محافظ الإسكندرية".

- عُيّن في يناير 2023 رئيسًا لحي شرق الإسكندرية.

- وجرى ترقيته في ديسمبر 2024 بتعيينه كسكرتير مساعد لمحافظة الإسكندرية، قبل أن يرقى اليوم، إلى سكرتير عام محافظة الإسكندرية.