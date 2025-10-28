إعلان

محافظ القليوبية يوجّه بإزالة الإشغالات وغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:23 م 28/10/2025
    المهندس أيمن عطية خلال جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة (1)
    المهندس أيمن عطية خلال جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة (4)
    المهندس أيمن عطية خلال جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة (2)
    المهندس أيمن عطية خلال جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة (3)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة، بإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار جهود محافظة القليوبية لاستعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

كما أصدر المحافظ تعليماته بـ غلق وتشميع مطعمين غير مرخصين عقب ضبط استخدام لحوم مجمدة مجهولة المصدر وافتراش الطريق العام، مشددًا على أن هذه التصرفات تمثل تعديًا على حقوق المواطنين وتهديدًا للصحة العامة.

وأكد المحافظ أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات يومية لضبط الشارع ومنع أي تجاوزات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إيهاب سراج الدين، سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، ونائب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ومفتشو الصحة والتموين، وشرطة المرافق.

المهندس أيمن عطية حي شرق شبر ا الخيمة محافظ القليوبية محافظ القليوبية يوجه بإزالة الإشغالات غلق وتشميع مطعمين غير مرخصين تشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر

