إحالة واقعة استغلال مدرسة في الدعاية الانتخابية بالقليوبية للتحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واقعة استغلال مشروع إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بقرية العمار في طوخ لأغراض الدعاية الانتخابية إلى التحقيق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو ينسب إنجاز المشروع لأحد المرشحين المستقلين لمجلس النواب.

وأكد المحافظ أن المدرسة ما زالت قيد التنفيذ ولم يتم تسليمها بعد لمديرية التربية والتعليم، مشددًا على أن استغلال المشروعات الحكومية في الدعاية الانتخابية "أمر مرفوض تماماً"، وأن ما حدث يعد مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة، متوعدًا بعدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه.

ومن جانبه، أوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن إدارة طوخ التعليمية لم تتسلم أمر تشغيل المدرسة حتى الآن.

وأشار إلى أن المديرية سبق وأصدرت الأمر الإداري رقم 4 لسنة 2025، الذي تم تعميمه على جميع المدارس، ويقضي بالالتزام بالحياد التام خلال فترة الانتخابات.

وأضاف "عبده" أن القرار يمنع بشكل قاطع استغلال مباني المدارس أو أسوارها في أي دعاية انتخابية، أو قبول تبرعات من المرشحين، ويحظر على العاملين والطلاب التحدث في الأمور السياسية أو الحزبية داخل المنشآت التعليمية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة.