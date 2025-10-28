"احكي وسجّل".. أبلة فضيلة تعود بصوتها للأطفال في متحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة فنية وثقافية للأطفال تحت عنوان "احكي وسجّل"، بهدف رفع الوعي بأهمية التراث اللامادي ودور الصوت والصورة في حفظ ذاكرة الشعوب، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة تضمنت جانب نظري من خلال تقديم شرح مبسط للأطفال حول أهمية التراث اللامادي السمعي والبصري، وما يمثله من قيمة في توثيق التاريخ المصري والهوية والثقافة المصرية، إضافة إلى استماع الأطفال إلى حكاية تراثية بعنوان "نفسك تطلع إيه؟"، من أداء الإذاعية القديرة أبلة فضيلة، التي تعد من رموز التراث الإذاعي المصري.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الجانب العملي للورشة قام الأطفال خلاله بالتعبير عن تأثرهم بالقصة كلٌا بطريقته الخاصة، حيث قام عدد منهم برسم شخصيات وأحداث القصة كما تخيلوها، بينما اختار آخرون كتابة قصة جديدة مستوحاة مما استمعوا إليه.

وأكد أن شهدت الورشة أجواءً من المتعة والإبداع والتفاعل، حيث عاش الأطفال تجربة فريدة تجمع بين الفن والتراث والتعلم، في إطار رسالة المتحف الهادفة إلى ربط الأجيال الجديدة بتراثهم المصري الأصيل.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للتراث السمعي البصري هو احتفال أعلنته اليونسكو للاعتراف بأهمية الحفاظ على الذاكرة السمعية البصرية، وذلك في إطار موضوعه المتكرر "نافذتك على العالم"، وتسلط احتفالية هذا العام الضوء على الكيفية التي تفتح بها الصور المتحركة والأصوات أعيننا على تنوّع الثقافات والتواريخ والهويات، للربط بين الناس عبر الأجيال والقارات.

ولفت إلى أن الوثائق السمعية البصرية، مثل الأفلام والبرامج والإذاعة التليفزيونية والصوت والفيديو هي تراث مشترك يحتوي على السجلات الأولية لتاريخ القرنين العشرين والحادي والعشرين، وتروي لنا قصصًا عن معايشة الناس وثقافتهم وقصص المجتمعات واللغات والتقاليد، مُجسّدةً التنوع الثقافي واللغوي، وتفتح نافذة إلى العالم تمكننا من متابعة فعاليات لم نتمكن من حضورها وتسمعنا أصوات من الماضي لم تعد قادرة على الكلام، وتعزز حرية تداول الأفكار من خلال الكلمة والصور، فهي ليست مجرد قطع أثرية تاريخية، بل سجلات حيّة للإبداع والمرونة والتجربة الجماعية.

كما أكد أن الحفاظ على هذه الأرشيفات يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لصون ذاكرة الإنسانية. ولذلك تسعى المتاحف دائمًا للحفاظ على التراث السمعي البصري من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات مثل إنتاج أفلام وثائقية وإقامة معارض للصور الأرشيفية والفوتوغرافية، التي تعكس عظمة مصر وجمالها في عصورها المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن، إلى جانب توثيق المتاحف ذاتها بما تحويه من كنوز حضارية وتراثية.