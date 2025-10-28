إعلان

كاميرا الأم وثقت الكارثة.. اتهام أب بهتك عرض ابنته في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:12 ص 28/10/2025

جانب من المحاكمة

تنظر غدًا الأربعاء محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، محاكمة المتهم (م.ع.م) المقيم بمدينة السادات، لاتهامه بارتكاب جرائم خطف واعتداء وإكراه وسرقة واحتجاز، إلى جانب اتهامه بالاعتداء على ابنته القاصر كرهًا عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجوده مع ابنته الطفلة (ه.م.ع) بمفردهما، وأجبرها على أفعال منافية، وكرّر الاعتداء عليها أكثر من مرة، مهددًا إياها بالضرب في حال رفضها، حتى وثّقت والدتها الواقعة بكاميرا داخل المنزل.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم استدرج زوجته السابقة (ن.م.م.ع) بحجة مرض نجلهما، ثم أجبرها تحت تهديد السلاح على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق بيضاء، وسرق منها مبالغ مالية ومتعلقات شخصية، واحتجزها داخل مبنى قيد الإنشاء قبل أن يُلقي بها من سيارته قرب محطة وقود.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود تمزق بغشاء بكارة المجني عليها الأولى، وكدمات وإصابات متعددة بالثانية، كما أكدت تحريات المباحث وأدلة فنية وصور وفيديوهات ضبطت مع المتهم صحة الواقعة.

أب بهتك عرض ابنته المنوفية مدينة السادات

