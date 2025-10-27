إعلان

مصرع طفلة في ظروف غامضة بالفيوم.. ووالدتها تتهم عشيقها

كتب : حسين فتحي

08:41 م 27/10/2025

جثة طفل - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، عُثر عليها متوفاة داخل منزل بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة. وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفلة تقيم مع عاطل يدعى "محمد ح. ع."، 38 عامًا، بعقد زواج عرفي، بالرغم من أنها لا تزال على ذمة زوجها الأول المحبوس على ذمة إحدى القضايا.

اتهمت الأم عشيقها بالتسبب في وفاة ابنتها، بينما نفى المتهم ذلك، مدعيًا أن الطفلة توفيت نتيجة أزمة رئوية حادة وارتفاع في درجة حرارتها.

تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفلة الفيوم مديرية أمن الفيوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة