مصرع طفلة في ظروف غامضة بالفيوم.. ووالدتها تتهم عشيقها

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، عُثر عليها متوفاة داخل منزل بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة. وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفلة تقيم مع عاطل يدعى "محمد ح. ع."، 38 عامًا، بعقد زواج عرفي، بالرغم من أنها لا تزال على ذمة زوجها الأول المحبوس على ذمة إحدى القضايا.

اتهمت الأم عشيقها بالتسبب في وفاة ابنتها، بينما نفى المتهم ذلك، مدعيًا أن الطفلة توفيت نتيجة أزمة رئوية حادة وارتفاع في درجة حرارتها.

تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.