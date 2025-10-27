إعلان

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في أبومناع بحري بقنا

كتب : مصراوي

04:54 م 27/10/2025

حريق شقة- أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نشب حريق داخل شقة سكنية في قرية أبومناع بحري بمركز دشنا شمال محافظة قنا، أسفر عن احتراق كافة محتويات الشقة دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية، يفيد بنشوب الحريق.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت الفرق من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأظهرت المعاينة أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

