محافظ الأقصر يفي بوعده لطفل ويسلم أسرته منزلًا جديدًا في إسنا (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جنازة والد لاعب نادي زد محمد ربيعة بعدما وافته المنية بعد صراع مع المرض.

تقدم لاعب زد محمد ربيعة جنازة والده وأفراد أسرته وسط حالة من الانهيار والبكاء عقب صلاة الجنازة عليه من مسجد التوحيد بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم مسقط رأس اللاعب وأفراد الأسرة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وكان محمد ربيعة، نجم نادي زد، أعلن اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض فيما نعى ربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والده في تدوينة.

وقال محمد ربيعة فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها ‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي أبويا الحاج أحمد عبد العزيز".



لينك البث المباشر..





