بالصور- محافظ سوهاج يفتتح محطة مياه طهطا السطحية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طهطا السطحية بطاقة تصميمية مرحلية تبلغ 200 لتر لكل ثانية، لتخدم نحو 527 ألف نسمة بمدينة طهطا وقراها، بتكلفة 150 مليون جنيه، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائب إبراهيم أبو دوح، وأحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مكونات المشروع الذي استغرق تنفيذه 24 شهرًا، لتلبية احتياجات الأهالي من مياه الشرب المرشحة وتحسين الضغوط بشبكات المنطقة، وتعمل المحطة الآن بكامل مراحلها بطاقة إجمالية 400 لتر لكل ثانية، بما يحقق استدامة الخدمة وتغطية الطلب المتزايد على المياه في المدينة والقرى التابعة.

- مكونات المشروع

شملت مكونات المشروع: إنشاء 6 مرشحات جديدة و8 أحواض تجفيف، إنشاء حوضي سكنر، إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي، وخطوط سحب وطرد الطلمبات المرشحة، تنسيق الموقع العام للمحطة بما يواكب الطابع الجمالي والتشغيلي للمشروعات الحديثة.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بالنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية الذي أسهم في الارتقاء بالعديد من القطاعات الخدمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن مشروع إعادة تأهيل محطة مياه طهطا يمثل ختام مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمقرر الانتهاء منه بنهاية أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن البرنامج استفاد منه أكثر من 3 ملايين نسمة يمثلون نحو 53% من إجمالي سكان المحافظة، بإجمالي تمويل بلغ 1.8 مليار جنيه، وشمل:

- مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 840 كم.

- مد خطوط الصرف الصحي بطول 110 كم.

- استكمال تنفيذ 8 مشروعات صرف صحي متوقفة.

تنفيذ محطات مياه جديدة مثل محطة مياه سعد أبو السعود بالمنطقة الصناعية بحرجا، ومحطتي مياه الحواويش (3 و4) بأخميم، ومحطات مياه بيت علام و الصوامعة شرق بأخميم، بالإضافة إلى تنفيذ 33 بئر مياه لخدمة المناطق الساخنة بالمحافظة.

