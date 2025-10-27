إعلان

محافظ سوهاج يوجّه بلصق تعريفة ركوب التوك توك على المركبات

كتب : عمار عبدالواحد

04:29 م 27/10/2025

التوك توك

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بالتنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، للإعلان عن تعريفة ركوب مركبات التوك توك في كل منطقة وفقًا لمسافات السير، ولصق التعريفة المعتمدة في مكان واضح على المركبة لضمان عدم استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المحددة، مشددًا على أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك تثبت مخالفتها للتسعيرة أو لأي مخالفة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها أو قائدها.

وأشار "سراج" إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة ضبط الأسعار وتنظيم وسائل النقل الداخلية وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والمرورية ستكثف حملاتها الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات بكل حزم.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الأرقام المعلنة بغرفة عمليات المرور، أو غرفة الأزمات بالمحافظة، أو الأرقام المدونة مع العاملين بمجمع مواقف المحافظة، أو أي وسيلة أخرى متاحة.

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج التوك توك

