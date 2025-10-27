"لغز الحلة".. عامل البناء الشاب قتل رميا بالرصاص في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تكثّف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في حادث أثار حالة من الذعر والحزن بين الأهالي.

وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة بجوار مزلقان السكة الحديد بالقرية، انتقلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة ورفع الأدلة الجنائية.

وأفادت المعاينة الأولية بأن المجني عليه يدعى "أ.س.ب"، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل عامل بناء، ومتزوج ولديه أبناء، وكان يستقل دراجة نارية "تروسيكل" وقت وقوع الحادث، قبل أن يتعرض لإطلاق نار مفاجئ أودى بحياته في الحال.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف هوية الجاني والدوافع المحتملة وراء الجريمة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث لمتابعة سير التحقيقات.