بالصور- ضبط 178 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في أسيوط الجديدة

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 178 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من مطاعم المشويات بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال حملات رقابية وتموينية مكثفة نفذتها الأجهزة المعنية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي ومجهولة المصدر، إلى جانب ضبط كمية من المادة الحمراء المستخدمة في ختم اللحوم بطرق غير قانونية.

وجرت الحملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة عز محمد عبد الرحمن، وبمشاركة كل من أحمد زرزور، ومحمد بكر، والدكتور إسلام محمود عبد السلام.

وأكد اللواء أبو النصر أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو الإضرار بصحة المواطنين، في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر منتجات غذائية مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على سلامة المواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات غش غذائي، عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.