السيطرة على حريق بمنزل في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:51 م 26/10/2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم، على حريق نشب داخل منزل بشارع الحدادين في مدينة نقادة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في منزل ملحق به "حوش"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى الموقع.

وتبين بالفحص أن النيران اندلعت في الحوش أولًا ثم امتدت إلى أجزاء من المنزل، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية بقنا السيطرة على حريق بمنزل حريق بمنزل في قنا

