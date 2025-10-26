السيطرة على حريق بمنزل في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم، على حريق نشب داخل منزل بشارع الحدادين في مدينة نقادة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في منزل ملحق به "حوش"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى الموقع.

وتبين بالفحص أن النيران اندلعت في الحوش أولًا ثم امتدت إلى أجزاء من المنزل، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.