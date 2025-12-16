إعلان

مات بسكتة قلبية.. العثور على جثمان مدرس بجوار شريط السكة الحديد في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:34 م 16/12/2025

المدرس المتوفى بقرية اسطنها في المنوفية

عثر أهالي قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة رجل أربعيني بجوار شريط السكة الحديد، وأبلغوا الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

مصدر بالقرية أكد لموقع "مصراوي"، أن المتوفى يُدعى "حامد.م.ع.غ" مدرس لغة إنجليزية، ومعروف عنه التفوق العلمي ونبوغه، فضلاً عن سيرته الحسنة، وأن جثمانه نُقل في الواحدة والنصف صباحًا إلى مستشفى الباجور التخصصي.

من جانبه، أوضح، مصدر مسؤول بمستشفى الباجور التخصصي، أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وتتواجد أهليته بالمستشفى لإنهاء تصاريح الدفن.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

