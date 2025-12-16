إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والليمون والذهب

كتبت: ميريت نادي

01:46 م 16/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والحديد، والليمون، والسكر، والعدس، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والعدس والزيت والجبن الرومي اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم انخفاض البيض انخفاض الليمون انخفاض الذهب أسعار الدواجن انخفاض أسعار الحديد الحديد أسعار مواد البناء انخفاض أسعار السكر

