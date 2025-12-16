انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والحديد، والليمون، والسكر، والعدس، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

