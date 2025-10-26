بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد مزرعة دواجن بعرب العوامر لإعادة تشغيلها

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مزرعة الدواجن بمنطقة عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والتي تُعد من المشروعات المتوقفة منذ فترة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تشغيل الأصول غير المستغلة وتعظيم مواردها الذاتية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب نواب رئيس مركز أبنوب وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ خلال جولته منشآت المزرعة، والتي تضم عنابر لتربية أمهات الدواجن، ووحدات لتخزين وتصنيع الأعلاف، وغرفًا للمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى وحدة مقمورة مخصصة لإنتاج الأعلاف. ووجّه بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن حالة المزرعة ومتطلباتها لإعادة تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية.

كما كلف المحافظ بإعداد دراسة متكاملة تتضمن خطة تطوير المزرعة، واحتياجات البنية التحتية، وآليات التشغيل والإدارة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتحويل المشروع إلى وحدة إنتاجية مستدامة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل المشروعات المتوقفة ورفع كفاءتها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن تطوير مزرعة الدواجن بعرب العوامر يأتي ضمن نهج متكامل يستهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير ستتم وفق خطة تنفيذية مدروسة تضمن استدامة المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه.