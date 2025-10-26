إعلان

محافظ أسيوط يعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

كتب : محمود عجمي

10:42 ص 26/10/2025

اللواء دكتور هشام أبو النصر

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة الاستباقية لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد صحة الماشية ومصدر رزق المربين.

وأكد المحافظ، أن الحملة تنفذها مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد، مدير المديرية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين والمربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد دعائم الأمن الغذائي القومي. وأشار إلى توفير اللقاحات المعتمدة والآمنة لضمان تحقيق حماية فعالة للماشية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض.

وأوضح اللواء أبو النصر، أن مديرية الطب البيطري استكملت استعداداتها لانطلاق الحملة، من خلال تجهيز الفرق البيطرية وتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة، لافتًا إلى أن لجان الإرشاد البيطري بدأت بالفعل حملات التوعية قبل بدء التحصين، وستواصل جهودها بالتوازي مع فرق التحصين المنتشرة ميدانيًا لتقديم الإرشادات الصحية للمربين وتعريفهم بطرق الوقاية وأهمية التحصين المنتظم.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الحيوي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أعلى معدلات التغطية في مختلف المناطق.

