القبض على المتهمين بقتل شاب كفر البتانون فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، بقيادة المقدم محمد المغربي، من ضبط المتهمين في واقعة قتل الشاب "أحمد.ح"، أحد أبناء قرية كفر البتانون محافظة المنوفية، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهم أمس وانتهت بوفاته متأثرًا بطعنة في البطن.



وكشفت التحريات، أن المتهمين هما: "يوسف.م.س"، و"حسام.ع.ا"، ألقي القبض عليهما وبحوزتهما السلاح المستخدم في الجريمة، كما جرى عرضهما على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.



وشيّع الآلاف من أهالي قرية كفر البتانون، جثمان المتوفى وسط أجواء من الحزن الشديد والغضب، حيث ودّعه الأهالي بالدعاء له، مؤكدين أنه كان معروفًا بحُسن الخلق والاجتهاد في عمله الصنايعي.



كانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم بمصرع شاب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تعدّي أحد زملائه عليه بخنجر في مشاجرة بسبب خلافات عمل سابقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



