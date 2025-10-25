رائحة كريهة تكشف وفاة مُسن داخل منزله ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على جثة مُسن داخل منزله، بعد انبعاث رائحة تحلل من الوحدة السكنية.

تلقى قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا بانبعاث رائحة تحلل من وحدة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء، عمارة 75 بجوار مسجد لهيطة. انتقل رجال المباحث إلى الموقع، وعند فتح الوحدة، عُثر على الجثة في حالة تحلل تام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.