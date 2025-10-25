حبس 10 متهمين في مقتل شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار اثنين آخرين في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة بجوار السكة الحديد في منطقة الكينج مريوط بالعامرية.

كان قسم شرطة العامرية ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثمان رجل ملقى بجوار قضبان السكة الحديد بمنطقة الكينج مريوط. انتقل ضباط القسم مع سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة رجل في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبفحصها تبين وجود بطاقته الشخصية.

وأظهرت الفحوصات أن المجني عليه موظف ويبلغ من العمر 46 عامًا، وجُرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن المجني عليه انهارت عليه حفرة بعمق 30 مترًا أثناء مشاركته مع آخرين في التنقيب عن الآثار داخل فيلا بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية. وكشفت التحقيقات أنه عقب انهيار الحفرة على المجني عليه، سارع المتهمون بنقل الجثة إلى منطقة الكينج مريوط وإلقائها بجوار السكة الحديد للتخلص منها خوفًا من افتضاح أمرهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.