إصابة طبيبة أطفال في انقلاب سيارتها على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت طبيبة أطفال بإصابات متوسطة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارتها الملاكي على جانب الطريق الزراعي دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى البلينا المركزي بوصول "ولاء. س" 24 عامًا، طبيبة أطفال بالمستشفى، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث سيارة.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء سير الطبيبة بسيارتها الملاكي على الطريق الزراعي بنجع الطويل بقرية برديس، اختلت عجلة القيادة بيدها ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.