إصابة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل زفاف بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أُصيب شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء حضوره حفل زفاف في منطقة السمانين بمدينة الأقصر.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب أُصيب بطلق ناري خرج بطريق الخطأ من أحد الأسلحة التي كان يطلقها بعض الحاضرين احتفالًا بالزفاف.

تم نقل المصاب إلى مجمع الأقصر الدولي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.