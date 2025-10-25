كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت إدارة أوقاف دسوق قبلي في كفر الشيخ، اليوم السبت، استعداداتها للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ولمدة 7 أيام في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر 2025.

أكد الشيخ عادل زويل، مدير إدارة دسوق قبلي في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك خطة دعوية تشمل نخبة من علماء وزارة الأوقاف وذلك لإلقاء محاضرات وندوات بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي على مدار اليوم بعد أداء الصلوات الخمس طوال أيام الأسبوع الاحتفالات بالمولد.

وقال إن المحاضرات والندوات تتضمن تصحيح مناهج الدين، وإرساء القيم والأخلاق، ونشر المنهج الوسطي للاسلام، ويضاف إلى ذلك أن المسجد به جميع الأنشطة الدعوية الدائمة من مقارئ الأعضاء والجمهور والأئمة ومجلس الإفتاء والمنبر الثابت.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة للكهرباء والنظافة بمعرفة مجموعة من العمال المنتدبين من إدارة دسوق، مع متابعة جميع الأعمال والندوات بمعرفة المفتشين ومدير الإدارة.