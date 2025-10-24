بالصور- الإسماعيلية تحتفي باليوبيل الفضي لمهرجان الفنون الشعبية

89 مرشحًا يتنافسون على 15 مقعدًا.. ننشر الكشوف النهائية لانتخابات النواب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بـ"ديفيليه" (طابور عرض) مبهر شارك فيه 25 فرقة فنية من 13 دولة حول العالم.

وحضر العرض الذي أقيم أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان، مساعد وزير الداخلية، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة وعلى رأسهم الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ماهر كمال، مستشار المحافظ للفنون ومدير المهرجان، ووسط تفاعل جماهيري كبير.

العالم يرقص في الإسماعيلية

تحولت شوارع الإسماعيلية إلى مسرح مفتوح بالأزياء الزاهية والموسيقى من مختلف القارات، حيث قدمت الفرق المشاركة، والتي تنوعت بين 12 فرقة أجنبية وعربية و 13 فرقة مصرية، عرضاً استعراضياً ضخماً بالملابس الفلكلورية التقليدية.

شملت قائمة الدول المشاركة: رومانيا، الهند، الجزائر، فلسطين، لبنان، بولندا، أوزبكستان، الأردن، إندونيسيا، سريلانكا، غينيا كونكري، وتونس.

بينما شاركت مصر بـ 9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة (مثل حلايب، الشرقية، أسيوط، الإسماعيلية)، وفرقة التنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم (هيئة قناة السويس والقلوب البيضاء)، وفرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني.

رحّب محافظ الإسماعيلية بالضيوف الكرام، مؤكداً أن المهرجان، الذي يمتد على مدار ربع قرن، يمثل "رسالة سلام وتواصل إنساني يجمع بين الشعوب على أرض عروس القناة"، مشيراً إلى أن الفنون لغة قادرة على تجاوز الحدود ورسم لوحة من المحبة والتنوع الثقافي.

وأضاف أن الإسماعيلية، بتاريخها وموقعها، تفتح ذراعيها لاستقبال حضارات العالم في مشهد يجسد الروح الإنسانية المشتركة.

ويأتي هذا المهرجان، الذي يستمر حتى الثلاثين من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للإسماعيلية، ليؤكد مكانة المدينة كـ"حاضنة الأمم" على خريطة الفنون الدولية.

الافتتاح الرسمي والفعاليات المصاحبة

ويمهد "الديفيليه" لحفل الافتتاح الرسمي للمهرجان المقرر إقامته غداً السبت الموافق 25 أكتوبر، على المسرح الروماني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويُقام المهرجان بالتعاون المشترك بين وزارة الثقافة (ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة) ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، ووزارة الشباب والرياضة.

وعلى هامش الفعاليات الفنية، سيتم تنظيم ندوات علمية متخصصة حول "الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل" ومعرض للحرف البيئية.