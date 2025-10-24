ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت فرق التفتيش التابعة للإدارة الصحية بمدينة قها، حملة موسعة على المحال العامة والمخازن بنطاق المدينة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود مديرية الشئون الصحية لمتابعة ومراقبة المنشآت الغذائية والتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وأسفرت الحملة، التي جاءت بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، عن ضبط طن من اللانشون غير المطابق للمواصفات وفقًا للتقارير المعملية، حيث تبين حفظ المضبوطات داخل أوعية غير صالحة وتداولها بطريقة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محاضر ضد المخزن لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، وضد المسؤول عن المكان لعدم حمله شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية.

وأوصت اللجنة بغلق المخزن إداريًا لإدارته بدون ترخيص، لوجود مخالفات جسيمة تمثل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وجاء تنفيذ الحملة بتنسيق بين كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومصطفى فتحي مراقب الأغذية بالمديرية، بمشاركة مكتب أغذية قها برئاسة محمد عبد النبي رئيس المكتب، ومحمد الشاذلي ومحمد السيد مفتشي الأغذية.