بالصور.. إقبال كثيف على ضريح "الدسوقي" في افتتاح مولده بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

02:59 م 24/10/2025
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (1)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (4)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (5)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (7)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (2)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (9)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (10)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (11)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (12)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (13)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (14)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (15)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (16)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (8)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (18)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (19)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (20)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (17)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (22)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (23)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (21)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (25)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (3)
    إقبال كثيف على ضريح الدسوقي في افتتاح مولده بكفر الشيخ (24)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المريدين ومحبي آل البيت، تزامنًا مع انطلاق الاحتفال بمولد الشيخ الدسوقي، والذي يستمر لمدة 7 أيام كاملة.

كما توافد المئات من أهالي مدينة دسوق والمدن المجاورة بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة لأداء صلاة الجمعة في مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، في أول أيام الاحتفال الرسمي بالمولد، حيث أمّ المصلين الشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، خطيب المسجد.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية قد حددت موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ليبدأ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الجمعة المقبلة 31 أكتوبر، وذلك وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

مولد الشيخ الدسوقي المشيخة العامة للطرق الصوفية مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

