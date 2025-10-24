إعلان

15 موتور مياه جديدة لإنهاء انقطاعات الخدمة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:35 م 24/10/2025

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من إصلاح العطل بمحطتي الخارجة 12 والأمل بمدينة الخارجة، وذلك عقب تركيب وتشغيل موتورين جديدين بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، مما أدى إلى انتظام خدمة المياه بالمناطق التي تغذّيها المحطتان.

وأضاف المحافظ أنه جرى رفع كفاءة 7 مواتير احتياطية لمواجهة أي أعطال طارئة، في إطار خطة شاملة لتحسين أداء محطات المياه وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

من جانبه، أوضح المهندس حسام أحمد، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، أنه جارٍ توريد 15 موتورًا إضافيًا ضمن خطة العامين الماليين الحالي والماضي، بهدف رفع كفاءة الخدمة بعدد من المحطات بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تجري صيانة دورية لجميع المحطات لضمان ضخ مياه شرب نقية ومنتظمة إلى منازل المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي لمواجهة الأعطال الطارئة والتوسعات العمرانية المتزايدة داخل المحافظة.

اللواء دكتور محمد الزملوط الوادي الجديد شركة مياه الشرب

