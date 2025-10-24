وكيل صحة الشرقية يهنئ فريق بحثي لنشر دراسة علمية في مجلة دولية مرموقة

أعرب الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خالص تقديره وتهنئته للفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد راشد علي، استشاري جراحة العظام، بعد نجاحهم في نشر بحث علمي دولي جديد باسم المستشفى في مجلة Journal of Clinical Medicine الصادرة عن مؤسسة MDPI السويسرية، وهي من المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة عالميًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن البحث العلمي أُنجز بالتعاون مع جامعة RWTH Aachen الألمانية، وتناول دراسة مقارنة لأساليب علاج كسور الحوض من النوع الأول (LC-1)، بهدف تحسين نتائج التعافي وتخفيف آلام المرضى بعد العمليات الجراحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نتائج الدراسة أثبتت أن التثبيت المزدوج لعظام الحوض الأمامي والخلفي يحقق نتائج علاجية أفضل من الاعتماد على التثبيت الخلفي فقط، مما يساهم في تسريع معدلات الشفاء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن هذا النشر الدولي يمثل إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد القطاع الصحي بمحافظة الشرقية، ويعكس كفاءة وتميز الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية، وقدرتهم على الإسهام الفاعل في تطوير البحث العلمي، مشيرًا إلى أن دعم الأبحاث العلمية يأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان لتشجيع الابتكار ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور محمد راشد، ولإدارة وفريق عمل مستشفى الزقازيق العام، مثمنًا جهود المديرية والمستشفى في تشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات الطبية بين الأطباء.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الصحة، إلى أن هذا الإنجاز العلمي يأتي بالتزامن مع حصول المديرية مؤخرًا على اعتماد اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية (IRB) من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية برئاسة مجلس الوزراء، بما يؤكد التزام المديرية بأعلى معايير الجودة والضوابط الأخلاقية في تنفيذ ومتابعة الأبحاث الطبية داخل مستشفيات الشرقية.