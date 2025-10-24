خلال يومين.. تموين المنوفية يضبط 24 طن سلع مجهولة المصدر (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، عن ضبط 24 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تموينية مكثفة بمركزي شبين الكوم وقويسنا، بالإضافة إلى تحرير 235 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضبط الأسواق والمرور على المخابز والمنشآت التموينية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات عن تحرير 147 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة بسبب نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، إلى جانب 88 محضرًا لأسواق ومحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر أو بأسعار أعلى من المقررة.

وجرى ضبط 24 طن مواد غذائية بدون مستندات، و5 شكاير دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، وتشديد المتابعة الميدانية لضمان سلامة السلع المتداولة ومواجهة جميع صور الغش التجاري، حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.