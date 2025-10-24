بالصور.. حملات مكثفة بأسوان لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار

أسوان - إيهاب عمران:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، حملات تموينية ورقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف المراكز والمدن، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تثبيت أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بالكميات الكافية لتحقيق التوازن المطلوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في تنظيم الحملات اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية والحكومة بحماية المستهلك وتأمين احتياجاته بأسعار عادلة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تخل باستقرار السوق.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة عاطف كامل، حملة موسعة بمشاركة إدارات التموين ومراقبة الأغذية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لمخالفات النظافة العامة، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدي، حملة مكثفة على الأنشطة التجارية بمشاركة ممثلي التموين والصحة والإشغالات وتراخيص المحال، حيث تم تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر آخر لبيع سلع منتهية الصلاحية، إلى جانب إعدام 30 كجم من السلع الفاسدة و5 لترات من مشروبات غازية منتهية الصلاحية، ورفع 3 إشغالات مخالفة.

ونظمت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، برئاسة عادل مرغني، حملة رقابية موسعة بالتعاون مع التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل تجاري أو شهادات صحية، وضبط سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إعدام 157 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، برئاسة شوقي مصطفى، حملة مشتركة مع التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق، تم خلالها الاطمئنان على استقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات مناسبة داخل الأسواق ومحال الجزارة والمخابز.