ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بمخزن في كفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

07:15 م 23/10/2025
كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت حملة رقابية مشتركة، اليوم الخميس، من ضبط 5 أطنان من اللحوم المفرومة وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن بمنطقة تقسيم رجب في مدينة دسوق بكفر الشيخ.

تحركت الحملة بناءً على معلومات وردت لإدارة تموين بندر دسوق حول وجود لحوم وهياكل دواجن يُشتبه في صلاحيتها داخل المخزن المذكور.

ترأس الحملة الدكتور جمة عباس، رئيس جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق، وضمت الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش بإدارة دسوق البيطرية، ووائل المصري، مفتش الرقابة التموينية بدسوق، وحسام الدقدوقي، مفتش مباحث التموين، وعمران ترابيس، بمكتب صحة دسوق.

وخلال مداهمة المخزن، تم ضبط 3 أطنان من اللحوم المفرومة وطنين من هياكل الدواجن الفاسدة.

وأكد الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كفر الشيخ الدواجن ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة جهاز الرقابة التموينية مباحث التموين وزارة التموين النيابة العامة

