السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون بالجبل الأصفر في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق محدود اندلع في مخزن كرتون بمنطقة الجبل الأصفر، بعد الدفع بأربع سيارات إطفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، أنه تم تلقي إخطار من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب الحريق في المخزن الذي تبلغ مساحته نحو 1000 متر مربع.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة العميد هشام صالح، مدير الإدارة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران التي التهمت نحو 30 مترًا فقط من المخزن، قبل أن تمتد لبقية المساحة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ في بكرات كرتون داخل المخزن، وتمت السيطرة عليه بسرعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب الحريق والتحقيق في ملابساته.