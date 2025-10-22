بروتوكول تعاون لإقامة مجتمع تنموي فى جنوب سيناء

وقع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمد عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، اليوم الاربعاء، بروتوكول تعاون مشترك، لإقامة مجتمع تنموي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وشهد مراسم التوقيع رؤساء الشعب البحثية، ولفيف من الأساتذة بالمركز، إضافة إلى وفد من الشركة العامة للبترول.



وقال الدكتور حسام شوقي، إن هذا التعاون يأتي إيمانا بالدور الفعال للمؤسسات الوطنية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.



وأوضح أن البروتوكول يعد تتويجًا لتكامل الأدوار بين الشركة العامة للبترول، التي تولي أهمية كبيرة لمسؤوليتها المجتمعية في دعم المجتمعات المحلية، ومركز بحوث الصحراء، الذي يتمتع بخبرات بحثية وعلمية واسعة في مجالات تحلية المياه، وتدوير المخلفات الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني، خصوصًا في البيئات الصحراوية.



وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه بموجب البروتوكول، سيجري تنفيذ مشروع "إقامة مجتمع تنموي ذكي" بمنطقة الباغة التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، ويتضمن المشروع إنشاء وحدة لتحلية مياه الآبار لتوفير مياه صالحة للشرب، ودعم المرأة المعيلة وذوي الهمم من خلال إنشاء نموذج ذكي للإنتاج الحيواني والداجني لبعض الأسر، وإنشاء وحدة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها كأعلاف للتجمعات البدوية.



كما أكد أن هذا التعاون نموذجا فعالًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع العام، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المجتمع والبيئة معًا.