محافظ الأقصر يستقبل أهالي نجع طوناب بإسنا لبحث احتياجات القرية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان عام المحافظة، عدداً من أهالي نجع طوناب التابع لمدينة إسنا، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التي تواجههم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مقترحات واحتياجات الأهالي، التي تركزت حول إنشاء كوبري مشاة، ورصف الطريق الرئيسي بطول كيلو ونصف، وحل مشكلات إنارة الجبانة والصرف الصحي، وإنشاء مركز شباب وملعب رياضي، وتطوير مدرسة التعليم الأساسي بالنجع.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وخاصة تلك التي تمس حياة المواطن البسيط، مشدداً على أن مكتبه مفتوح دائماً لاستقبال المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لبحث تنفيذ كوبري المشاة، كما أصدر توجيهاته بسرعة إنشاء ملعب خماسي لشباب القرية، ورصف الطريق، وإنارة الجبانة، وتوسعة مسجد طوناب، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات متكاملة تشمل تطوير الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأعرب أهالي نجع طوناب عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأقصر على استجابته السريعة وحرصه على التواصل المباشر معهم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول، وتفتح آفاقاً جديدة لحل المشكلات بشكل عملي وسريع.