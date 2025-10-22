ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي جرى الانتهاء من تنفيذها، استعدادًا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل.

جاء ذلك بحضور نائبة المحافظ ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وجاهزة للافتتاح، ومن أبرزها مشروع المثلث الأخضر بمدينة شرم الشيخ، ويضم الحديقة المركزية، والمول التجاري، ومنطقة البنوك، والحضانة، وميني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والملحق الخدمي.

ومشروع المدينة الرياضية التراثية بمضمار الهجن بعد التطوير، وتشمل المنصة، وقرية التراث، وأماكن الإيواء، ومسجد الهجن، والوحدة البيطرية، إضافة إلى منظومة تأمين مدن المحافظة وربطها بمدينة شرم الشيخ، وتشمل الرصد الأمني، وتأمين الطريقين الدائري والأوسطي، ورفع كفاءة منظومة التأمين الشامل.

وتطوير الممشى السياحي، وأعمال اللاندسكيب بالميادين العامة بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى أعمال الرصف وتوسيع الطرق، وتوسيع بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ، ومشروعات حماية المدينة من أخطار السيول.

وتطوير محطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة تحلية طابا بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، وإنشاء 60 بيتًا بدويًا بمدينة طابا لخدمة أبناء التجمعات البدوية.

وأكد المحافظ، ضرورة الانتهاء من اللمسات النهائية، وتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان جاهزية جميع المشروعات للافتتاح في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية للبنية التحتية والتنمية المستدامة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بفضل الدعم والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية على جهودهم في تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.