هتك عرض طفلة شقيقته.. إحالة أوراق عامل بالإسكندرية إلى المفتي

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقته الطفلة والتعدي عليها.

حددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل في نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشارين سامح حامد شاكر، وحنا بسطوروس سيداروس.

وتعود وقائع القضية رقم 12356 لسنة 2025 جنايات العامرية أول، إلى قيام المتهم "ا.ع.ع"، 40 عامًا، باستغلال تواجد المجني عليها "هـ.ح.م"، 14 عامًا، وهي ابنة شقيقته، في مسكنه، حيث تعدى عليها جنسيًا وهتك عرضها.