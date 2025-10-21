مصرع شابين صدمهما قطار في منيا القمح بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شابان مصرعهما، بعد أن دهسمها قطار مار بقرية كفر الغنيمي التابعة لمركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية، فيما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح بمصرع شابين دهسهما قطار على شريط السكة الحديد النار من قرية كفر الغنيمي بنطاق المركز.

وكانت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيا القمح انتقلت إلى موقع البلاغ، حيث تم التعرف على إحدى الجثتين فيما لم يسهل التعرف على الأخرى.

حرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت النيابة لمعاينة الجثمانين، وأمرت بالتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرفها لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.