مصرع فتاة في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:38 م 21/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقيت فتاة مصرعها في حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من قسم شرطة الواسطى، بانقلاب تروسيكل أمام قرية الميمون التابعة لدائرة المركز، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "إيمان.ج.هـ"، 28 عامًا، مقيمة قرية الميمون.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع فتاة حادث انقلاب تروسيكل بني سويف

