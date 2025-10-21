مصرع فتاة في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

لقيت فتاة مصرعها في حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من قسم شرطة الواسطى، بانقلاب تروسيكل أمام قرية الميمون التابعة لدائرة المركز، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "إيمان.ج.هـ"، 28 عامًا، مقيمة قرية الميمون.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.