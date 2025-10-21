رياح الصليب خالفت التوقعات.. طقس مشمس في الإسكندرية- صور

تنظره غدًا.. هيثم الحريري يطعن على قرار استبعاده من الانتخابات أمام الإدارية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسًا مشمسًا أغلب الأوقات على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وذلك عكس التوقعات بهطول أمطار، وذلك تزامنًا مع ثاني أيام نوة رياح الصليب.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 29 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 13 كم/ الساعة، فيما انخفضت الرطوبة لتسجل 54%.

وحول حالة البحر المتوسط، أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، اليوم، استقرار أمواج البحر بكافة شواطئ المدينة بالقطاعين الشرقي والغربي.

وأشارت إلى رفع الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر والسباحة آمنة بشواطئ القطاع الشرقي، فيما ترفرف الرايات الصفراء، وتعني أن السباحة متاحة بحذر، بشواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة "رياح الصليب"، 20 أكتوبر من كل عام يصاحبها هطول أمطار خفيفة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وذلك لمدة 3 أيام.